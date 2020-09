Sciacca, sosta a pagamento: ci sono da gestire 249 stalli

Da un mese sono tornati al Comune di Sciacca 249 posti auto in centro storico. Per un ventennio sono stati gestiti dalla società Sgs. Il Comune punta alla gestione completa dei parcheggi, per incassare circa 30 mila euro al mese.

Al momento è stato avviato l'iter per l'acquisto dei ticket, che i cittadini potranno ottenere presso le attività commerciali con le quali il Comune sottoscriverà l'accordo.

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE