Due strade di Sciacca rimangono senz'acqua. Si tratta di via Tacci e in via degli Aceri. Disagi a causa di un guasto alle pompe dell’impianto di sollevamento idrico denominato “Mendolito”, ubicato in Via Tacci. A comunicarlo con una nota la Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9.

La distribuzione, avvisano, sarà ripristinata non appena riavviata la funzionalità dell'impianto, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

© Riproduzione riservata