Mancano medici specializzati, un nuovo bando per il Sert di Agrigento

Servono medici ad Agrigento. Specialisti in Psichiatria, Medicina interna, Farmacologia e Tossicologica clinica e Organizzazione dei servizi sanitari di base. Medici indispensabili per assicurare la continuità assistenziale al servizio di Dipendenze patologiche: il Sert.

Fino ad ora, nonostante i molteplici e ripetuti avvisi per conferire questi incarichi, non se ne sono trovati. Forse perché si tratta di incarichi a tempo determinato. Nessun medico agrigentino, magari residente in altre province della Sicilia o addirittura nel Nord, prova – con questi avvisi pubblici – a rientrare, ammesso che sia interessato, nella sua terra. Nessuno, naturalmente, sposta famiglia e casa per incarichi di pochi mesi.

L'articolo di Concetta Rizzo

