Ribera, nuovi alloggi popolari sono in fase di completamento

Tutte le strutture sono state realizzate e adesso si procede nella fase del completamento, un lavoro che andrà avanti ancora per mesi, ma è già un lontano ricordo quello degli alloggi popolari di Largo Martiri di via Fani, a Ribera, abbattuti per l’avvio della ricostruzione.

«Soltanto qualche giorno di riposo per il Ferragosto, ma il cantiere continua ad operare e siamo già al secondo stato avanzamento lavori. Tutto procede molto bene». Lo aveva annunciato ad inizio estate Gioacchino Pontillo, commissario dell’Iacp di Agrigento, a proposito della realizzazione dei 60 alloggi popolari in Largo Martiri di via Fani. E così è stato.

