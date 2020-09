Casteltermini, 160 mila euro per ristrutturare la caserma dei carabinieri

La caserma dei carabinieri di Casteltermini, in provincia di Agrigento, avrà, presto, un «volto nuovo». A garantirlo è la Regione, l’assessorato alle Infrastrutture in modo particolare, che ha finanziato 160 mila euro di fondi del Patto per il Sud.

«Un volto nuovo per la caserma dei carabinieri di Casteltermini. Abbiamo formalmente finanziato il risanamento di questo strategico presidio di legalità della provincia di Agrigento, investendo ben 160mila euro di fondi del Patto per il Sud» – ha resto noto l’assessore Marco Falcone, a seguito della pubblicazione del decreto di finanziamento per la ristrutturazione della caserma dell’Arma di Casteltermini - .

