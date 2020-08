Sciacca, la nautica da diporto non conosce la parola crisi

L’inizio della stagione estiva è stato difficile per la nautica da diporto a Sciacca, ma nel mese di agosto c’è stato un pieno recupero e adesso tutti i posti barca del circolo nautico «Il Corallo» e della «Lega Navale» sono occupati. I numeri sono dalla parte dei circoli nautici e, addirittura, con spazi maggiori per l’attracco dei natanti, nel mese di agosto il recupero sarebbe stato ancora maggiore per rimediare alla paralisi della stagione primaverile e di inizio estate causato dall’emergenza Coronavirus.

L'articolo di Giuseppe Pantano sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE