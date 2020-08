Buoni spesa e voucher, il Comune di Agrigento pubblica un nuovo bando

Pubblicato dal Comune di Agrigento un nuovo bando per i buoni spesa per fronteggiare la crisi economica provocata dall'emergenza coronavirus e in cui versano molte famiglie della Città dei Templi.

Con i voucher sarà possibile acquistare beni di prima necessità e prodotti per l'igiene personale e della casa. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre venerdì 7 agosto. L'avviso è rivolto alle famiglie in stato di bisogno e i buoni spesa hanno un valore massimo di 800 euro in base alla composizione del nucleo familiare.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

