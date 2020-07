Agrigento, debito fuori bilancio della Tua: Comune condannato a pagare 1 milione

Il debito fuori bilancio della Tua, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico ad Agrigento, approda in consiglio.

La Corte d’appello di Palermo, lo scorso 29 maggio, ha rigettato il ricorso del Comune di Agrigento e lo ha condannato a pagare oltre un milione di euro nei confronti della società. L'Assise è chiamata, infatti, a dover riconoscere il debito fuori bilancio che scaturisce da fatture inerenti il 2012.

"L’amministrazione ritenendo il dissesto finanziario uno sconsiderato aggravio per la corretta gestione della città - ha commentato l’assessore comunale al Bilancio, Francesco Cuzzola -, ha portato avanti un’azione di risanamento finanziario ancora in corso, che non si potrà concludere rapidamente ma che andrà avanti con precisione, puntualità e coerenza evitando il sorgere di nuove sacche di debiti fuori bilancio e disavanzi e gestendo il bilancio in equilibrio nel rispetto delle norme".

