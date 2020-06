Stato d'emergenza a Lampedusa e Linosa, presentato l'emendamento

Un emendamento al Decreto Rilancio, presentato da Fratelli d'Italia, prevede la dichiarazione dello stato di emergenza a Lampedusa e Linosa, con il fine di ottenere misure finanziare speciali per le isole Pelagie.

La norma prevede, appunto, misure finanziarie speciali come la sospensione dei tributi fino al gennaio del 2022 ed il successivo versamento rateale degli stessi, contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso zero per il rilancio dell'offerta turistica, un'indennnità di 600 euro per i lavoratori che nel 2019 abbiano prestato la propria attività, a tempo determinato, presso imprese operanti nelle isole di Lampedusa e Linosa.

Prima firmataria dell'emendamento è l'onorevole Carolina Varchi. "Abbiamo dato seguito alle legittime istanze dei Lampedusani, anche tramite il locale circolo di FDI - afferma - adesso invitiamo la maggioranza di Governo a sostenere l'emendamento visto che Lampedusa ed i lampedusani stanno affrontando, in assoluta solitudine, un’emergenza dentro l'emergenza, causata dall’incapacità governativa di gestire i flussi migratori. È necessario mostrare concretamente vicinanza con iniziative specifiche per una situazione che rappresenta un Unicum nel panorama attuale. In questi giorni alcuni rappresentanti della maggioranza, tra cui il Ministro Provenzano, hanno visitato l’isola e sono certa che concorderanno con la necessità di queste misure, sono pronta a rinunciare anche alla mia prima firma purché diventi battaglia trasversale e condivisa".

L'economia delle isole Pelagie, basata principalmente sul turismo, è stata devastata dagli effetti della pandemia di coronavirus e, secondo quanto afferma l'onorevole Varchi, deve anche subire le conseguenze della nuova ondata migratoria. Le misure richieste andrebbero a sostegno di tale situazione.

© Riproduzione riservata