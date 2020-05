Tassa di stazionamento ad Agrigento, ingiunzione di pagamento a tre ditte di bus

Tre ingiunzioni di pagamento a carico di altrettante ditte agrigentine, proprietarie di autobus turistici, che non hanno pagato la tassa di stazionamento. Ma anche una ingiunzione – di ben oltre mille euro – a carico di una persona che è stata trovata, dalla Polizia locale ad esercitare «l’attività di laboratorio di preparazione e somministrazione di sostanze alimentari in uno stabilimento, senza inviare comunicazione all’autorità, in quanto all’interno del laboratorio-cucina è stato installato un forno elettrico destinato all’att ività di pizzeria».

A firmare le 4 nuove ingiunzioni di pagamento è stato l’ormai ex comandante della polizia municipale Cosimo Antonica. Tre, appunto, sono state notificate alle imprese proprietarie di bus turistici che non hanno pagato la tassa di stazionamento.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE