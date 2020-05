Fase 2 ad Agrigento: banche, forze dell'ordine e sindacati in aiuto delle imprese

Al fianco dei lavoratori e delle imprese ridotti in ginocchio dal Covid-19. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, cercando di fare in modo che la complessa «macchina» degli aiuti funzioni ha, negli ultimi giorni, presieduto una serie di incontri con i rappresentanti delle forze dell'ordine, del sistema produttivo, delle organizzazioni sindacali nonché del settore creditizio e finanziario.

La «fase 2» significa anche ripresa delle attività lavorative che dovrà avvenire in sicurezza. Ma c'è, non soltanto nell'Agrigentino naturalmente, l'emergenza cassa integrazione ancora non liquidata e la grave crisi che fa rischiare il ricorso a finanziamenti illegali come l'usura.

Per garantire i controlli sul rispetto delle prescrizioni dei protocolli sottoscritti tra Governo e parti sociali in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro, il prefetto ha promosso la costituzione di un apposito nucleo.

Con l'apporto dei vigili del fuoco, dell'Ispettorato territoriale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché dell'Asp, verranno fatte le veriche sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da parte di quei settori produttivi che verranno individuati come esposti al rischio di contagio, sia per il personale dipendente che per l'utenza.

