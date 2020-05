Collina di San Gerlando, sono disponibili 27 milioni

«Qualche volta abbiamo perso la pazienza, ma mai la speranza di salvare la collina di Girgenti». Lo ha detto il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, in merito all'annuncio dei 27 milioni di euro per la messa in sicurezza del costone della cattedrale di San Gerlando.

«Il decreto è stato comunicato il 28 aprile al sindaco e attiene alla rimodulazione delle risorse del Patto per il Sud-Fondo di sviluppo e coesione destinandole a opere per prevenire fenomeni franosi - ha spiegato Firetto - . L'intervento consisterà nel consolidamento della collina di Girgenti sulla quale sorge la cattedrale di San Gerlando. Sono trascorsi più di due anni da quando minacciai di dare mandato ai legali per omissione d'atti d'ucio. Erano trascorsi 7 anni di inutili rimpalli - ricostruisce Firetto - tra i dipartimenti regionali e due anni d'inconcepibile ritardo per l'avvio della progettazione».

Intanto, all'epoca, la cattedrale subiva gravissimi danni e, ogni giorno in più, era a rischio anche l'incolumità delle persone.

