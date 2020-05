Case a 1 euro a Sambuca, pronto il secondo bando

Pronto il secondo bando per mettere in vendita a un euro altre 15 case a Sambuca. A darne notizia è l'assessore comunale al Turismo, Giuseppe Cacioppo. «L'emergenza Coronavirus ci ha rallentato, ma presto saremo in condizione di procedere», ha detto Cacioppo.

Si tratta sempre di immobili di proprietà del Comune. «Per la stagione estiva che è iniziata - aggiunge Cacioppo - stiamo chiudendo un accordo con una grossa città siciliana che stimolerà i propri cittadini a venire a Sambuca. Ovviamente, ci sarà d' aiuto l'associazione dei Borghi più belli d'Italia».

