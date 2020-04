Licata, teatro Re Grillo: stanziati 250 mila euro

È stato definito l'iter per il finanziamento del restauro del teatro «Re Grillo» di Licata. L'assessorato regionale ai Beni culturali ha inviato una nota di sollecitato i Comuni che non abbiano già provveduto e tra questi Licata per trasmettere gli atti necessari per l'impegno delle somme già finanziate per la riqualificazione del teatro di corso Vittorio Emanuele.

A darne notizia è il deputato regionale Carmelo Pullara. «Non vorremmo che si perdesse tempo e non si desse immediato riscontro a quanto richiesto - ha detto il capogruppo Popolari e Autonomisti all'Ars - con le conseguenze che ben tutti immaginare. L'assessorato regionale ha inviato la nota di sollecito chiedendo al sindaco l'invio, entro 10 giorni a far data dal 21 aprile, del cronoprogramma tecnico finanziario aggiornato dei lavori come da importo complessivo del progetto finanziato e la nomina del responsabile unico del procedimento. Il completamento dei lavori dovrà definirsi entro il 31 dicembre 2021».

In particolare, al teatro «Re Grillo» sono stati assegnati circa 250.000 euro che serviranno per la ristrutturazione e l'ammodernamento del presidio culturale.

