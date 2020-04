Buoni sconto e holiday bond: Firetto punta al rilancio del turismo

«Il Comune, se concordato con la filiera turistica, destinerà, in favore di reti o gruppi di imprese, una somma per incrementare un plafond di buoni sconto per soggiorni maggiori di 2 giorni, come già previsto nel riparto ufficiale del ricavato della tassa di soggiorno, così come la promozione di holiday bond da spendere entro 2021 nelle strutture ricettive e della ristorazione. Agrigento è pronta a ricominciare dal turismo con azioni condivise con gli operatori che attestino sicurezza e garanzia della destinazione turistica». Lo ha detto, ieri, il sindaco Lillo Firetto che, per sostenere lavoratori e imprese del turismo, ha attivato gli uffici per elaborare una proposta articolata da condividere con i rappresentanti del settore.

«Nella fase delicata della ripartenza, uno dei comparti più colpiti dagli effetti della pandemia merita un'attenzione particolare. La generale faticosa ripresa e il mantenimento delle regole del distanziamento sociale, la drastica riduzione del target di clientela a un turismo di prossimità - afferma Firetto - rendono il futuro del turismo, ad Agrigento assai incerto. Tuttavia la marginalità con cui finora il contagio ha colpito la città, consente di poter promuovere il territorio in termini di sicurezza, a certe condizioni».

