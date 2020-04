Canicattì, slitta la scadenza per le domande del contributo affitto 2018

A Canicattì slitta al 13 maggio 2020 il termine di scadenza per presentare le domande per il contributo affitto 2018. La proroga è stata concessa dal Comune per via delle difficoltà sorte a causa dell'emergenza Coronavirus. A darne notizia è l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Antonio Giardina.

Il bando è rivolto alle famiglie che hanno difficoltà a pagare l'affitto. Possono accedere al contributo i cittadini privi di alloggio proprio che abitano col nucleo familiare in locali presi in affitto con contratto regolarmente registrato; i cittadini extracomunitari, che nell’anno 2018, risultino avere un certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale o da cinque anni nella Regione Siciliana.

Inoltre è necessario che ci sia un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a 13.192,92 euro, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti essere non inferiore al 14% (Fascia “A”); reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € 15.151,45, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (Fascia “B”).

Non saranno prese in considerazione le domande prive del contratto di locazione regolarmente registrato.

Considerata l'emergenza Covid-19, è preferibile che le domande (ossia l’apposito modulo, compilato e firmato, e i relativi allegati) siano inviate via email, all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it o, in alternativa, all’indirizzo di posta Comune di Canicattì – Ufficio Protocollo Generale - Corso Umberto I, n. 59 entro e non oltre il 13 Maggio 2020.

Il modulo della domanda e ulteriori info si trovano sul sito ufficiale del comune www.comune.canicatti.ag.it.

