Sciacca, mille famiglie nella soglia di povertà

È salito a mille il numero delle famiglie di Sciacca che ricevono aiuti alimentari grazie al sistema che veda in campo, per la consegna a domicilio, i volontari dell'associazione Vigili del fuoco in congedo e della Guardia costiera ausiliaria.

«Grazie al coordinamento da parte del Comune - dice Calogero Catanzaro - riusciamo a fare fronte alle esigenze, ma adesso ci sono dei generi alimentari che cominciano a mancare. Quando abbiamo iniziato questo servizio, più di un mese fa, portavamo i generi alimentari a una decina di famiglie al giorno. Adesso la media è di circa sessanta famiglie al giorno e non è facile mantenere questi ritmi».

Catanzaro parla di gente che nelle case è «sfiduciata, che vorrebbe procurarsi quanto serve per il sostentamento delle famiglie». Al momento devono rimanere in casa ed i controlli vengono svolti in maniera serrata a Sciacca.

