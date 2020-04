Il sindaco di Agrigento: previsto un buco di 10 milioni

«Il Comune di Agrigento avrà, a causa della pandemia Covid-19, un buco non inferiore a 10 milioni di euro per i mancati introiti dei tributi locali e delle entrate extra patrimoniali che, assieme ai sempre più ridotti trasferimenti dal Governo centrale, hanno finora consentito di poter gestire i servizi essenziali. Se il lockdown dovesse avere effetti più lunghi il buco in 12 mesi potrebbe tramutarsi in una voragine di 60 milioni. Una catastrofe che va scongiurata».

Lo ha detto, ieri, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che sostiene che le risorse, messe a disposizione dal Governo non sono sufficienti.

