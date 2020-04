Favara, accreditati i fondi per sistemare la scuola Manzoni

Arrivano 130 mila euro dal Decreto crescita. Utilizzati per la messa in sicurezza del plesso Manzoni di Favara. In parte la somma erta stata anticipata dal Comune, sono state accreditate le somme destinate alla messa in sicurezza del plesso di scuola elementare Manzoni, opere iniziate nello scorso dicembre e interrotte per mancanza di liquidità.

«Si tratta di 130 mila euro - dice il sindaco Anna Alba - provenienti dal cosiddetto “Decreto crescita” con cui il governo nazionale ha stanziato 500 milioni di euro a favore degli enti italiani per avviare opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile. Noi abbiamo indirizzato queste somme al recupero del plesso di via Udine chiuso nell'estate del 2017 dopo che si registrò la caduta di calcinacci da un soffitto».

E per non perdere il finanziamento c'è stata una corsa contro il tempo da parte dell'ufficio tecnico visto che la consegna dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il 31 ottobre scorso. «Data che abbiamo rispettato - dice il capo dell'Utc, l'ingegnere Alberto Avenia - individuando l'impresa attraverso l'espletamento di una gara d'appalto».

