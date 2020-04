Sciacca, Aeroviaggi annuncia: "Il primo albergo è pronto"

Sciaccamare è pronta ad aprire, a maggio, uno dei quattro alberghi del complesso turistico saccense, e punta ad allungare la stagione per rimediare alle perdite che, inevitabilmente, l'emergenza Coronavirus ha determinato e che la proprietà valuta, in termini di presenze e di fatturato, intorno al 30 per cento rispetto al 2019.

È quanto riferisce Marcello Mangia, a capo di Aeroviaggi, la società proprietaria degli alberghi di contrada Sovareto che, fino allo scorso anno, con poco meno di 300 mila presenze e circa 300 lavoratori stagionali impegnati, rappresenta un pilastro dell'economia locale legata al turismo.

«Noi eravamo pronti già dal 3 aprile - dice Mangia - ma le misure governative non ce lo hanno consentito. Adesso aspettiamo di conoscere una data certa. Riteniamo che nel mese di maggio almeno una delle quattro strutture di Sciaccamare si possa aprire».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

