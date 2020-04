Agricoltura e vino in crisi per il coronavirus, crollano le vendite nell'Agrigentino

Agricoltura e vino nei giorni del Coronavirus nell'Agrigentino: i lavori in campagna e in cantina proseguono con tutte le precauzioni che l'emergenza sanitaria richiede, ma le vendite crollano inesorabilmente e il futuro appare incerto. C'è chi si riorganizza promuovendo le vendite online, ma certamente non basta a riparare i danni economici del virus Covid-19 che ha provocato la chiusura di ristoranti, enoteche e bar.

«La natura non si ferma, e neppure il vino che è vivo ed evolve. I nostri uomini - racconta Saverio Lo Leggio, amministratore delegato dell'Azienda Agricola G. Milazzo di Campobello di Licata - se ne prendono cura, dell'uno e dell'altra, continuando a lavorare, in cantina e in campagna, con le dovute precauzioni e protezioni. Grazie ai nostri uomini, il nostro capitale umano, per il loro impegno e la loro dedizione». In questi giorni di quarantena c'è chi rinuncia al vino, se non si trovano le etichette preferite nei supermercati è possibile trovarle online.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE