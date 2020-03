Lavoro, cassa integrazione a Hydortecne e Girgenti Acque

«Il ricorso alla Cassa integrazione Guadagni si rende necessario per la contrazione (e in alcuni casi la totale sospensione) delle attività in alcuni reparti aziendali, conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'azienda continua ad operare avendo cura del distanziamento sociale e tramite l'ausilio dei servizi telematici e la quasi totalità del personale (non operaio) svolge la propria attività secondo la modalità del lavoro agile».

Lo hanno scritto, proclamando la cassa integrazione per i lavoratori della Girgenti Acque e della Hydortecne, i commissari Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo Dell'Aira.

Il personale interessato, della Girgenti Acque, è: 26 operai per 9 settimane per 38,5 ore/settimana; 12 operai per 9 settimane per 38,5 ore/settimana. Per la Hydortecne, invece, il persone interessato è composto da 24 impiegati per 9 settimane per 40 ore/settimana e 34 operai per 9 settimane per 40 ore/settimana.

