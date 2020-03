Licata, iniziano gli interventi sulla statale per Campobello

Sono iniziati i lavori di ripristino della statale 123 (la vecchia strada che da Licata conduce a Campobello di Licata), divenuta ormai intransitabile in prossimità del bivio per Naro e Camastra. I residenti della zona lamentano il fatto di non essere stati avvertiti in anticipo dell'avvio delle opere, ma anche di essere costretti ad un lunghissimo giro in auto per raggiungere, da Licata, Campobello di Licata e viceversa.

«Per consentire a tecnici ed operai di lavorare - è il commento di chi abita nella zona di campagna ed è stato costretto a raggiungere prima Campobello, poi Ravanusa e percorrere lo scorrimento veloce per Licata - la strada è stata chiusa al traffico, ma nei giorni scorsi nessun cartello avvertiva dell'apertura del cantiere. Così ci siamo trovati spiazzati, e siamo costretti a tornare indietro».

I residenti, compresi i tanti agricoltori che ogni giorno raggiungono i fondi della zona, apprezzano il fatto che finalmente l'arteria viene ripristinata, ma evidenziano i loro disagi. Sarebbe necessario - concludono gli abitanti della zona - che almeno in parte la strada rimanesse aperta. Per arrivare sul posto, o per raggiungere Licata, siamo costretti a percorrere piccole strade, spesso pericolose, o a fare un giro lunghissimo. È una situazione davvero difficile».

