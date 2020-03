Comune di Canicattì costretto a pagare 448 euro

È costata 448 euro alle casse comunali l'inadempienza della giunta Di Ventura nel predisporre gli atti per l'approvazione del rendiconto di gestione 2018.

I Servizi Finanziari affidati al funzionario Carmela Meli infatti hanno dovuto dar corso all'impegno e alla liquidazione della parcella del commissario Enzo Abbinanti nominato commissario presso il comune di Canicattì con decreto del dirigente generale del 26 luglio 2019 proprio per l'approvazione del rendiconto di gestione 2018.

Il funzionario regionale in servizio presso l'Ufficio Ispettivo del dipartimento delle Autonomie Locali durante il suo mandato ha compiuto due diversi accessi al comune di Canicattì prima per diffidare e poi per sollecitare in maniera ulteriore gli organismi comunali che avrebbero dovuto già da tempo procedere alla predisposizione degli atti e quindi all'esame in consiglio comunale del Conto consuntivo 2018 o rendiconto come tecnicamente nella finanza regionale siciliana viene definito il documento riepilogativo contabile.

