Canicattì, oggi in Consiglio le aliquote Irpef

Torna a riunirsi oggi il consiglio comunale di Canicattì. L'inizio dei lavori presieduti dal presidente Alberto Tedesco è previsto per le 19 con appena 6 argomenti all'ordine del giorno: 3 di carattere rituale e 3 invece di carattere politico-amministrativo. I primi tre punti in programma sono quelli di sempre: comunicazioni del presidente; lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti ed interrogazioni.

A seguire gli altri tre argomenti. Il primo è la proposta di deliberazione consiliare «Sostituzione e nomina di un componente dell'organo di revisione economivo-finanziaria triennio 2018/2021» proposto dal funzionario Caterina Attenasio della direzione Affari generali. L'organismo infatti è privo di uno dei tre componenti che si è dimesso ormai molti mesi fa per ricoprire un altro ed analogo incarico.

L'altro argomento è proposto dal funzionario Antonio Pontillo della direzione Tributi e riguarda la «Conferma aliquote per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF». L'esecutivo Di Ventura sulla scorta del «piano di riequilibrio» ancora sub iudice della Corte dei conti non ha potuto ridurre la pressione fiscale sui cittadini contrariamente alle promesse.

