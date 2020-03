Gela, il Comune punta a recuperare 33 milioni di euro

Corsa contro il tempo a Gela per non perdere i finanziamenti legati al «Patto per il Sud», in tutto 33 milioni di euro. Il Comune di Gela, non avendo a disposizione figure tecniche adeguate e sufficienti per l'elaborazione dei progetti da presentare alla Regione, ha deciso di ricorrere a dei professioni esterni. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo aver proceduto lo scorso primo novembre a stornare i fondi destinati a Gela perché il Comune non aveva provveduto a presentare i relativi progetti esecutivi, successivamente, dopo vari incontri, ha promesso che li avrebbe restituiti a condizione però che i progetti vengano consegnati alla Regione entro 120 giorni.

Troppo pochi per un settore, come quello dei Lavori Pubblici, guidato dall'assessore Ivan Liardi, che ha il suo bel da fare ed è in affanno. Da qui la decisione di ricorrere a dei professionisti esterni. «Gli obiettivi e gli impegni dell'amministrazione sono tali e tanti che non è più possibile espletarli - si legge nella delibera approvata dalla giunta comunale - senza un adeguato supporto tecnico alle figure presenti nel settore, tra l'altro in numero insufficiente ed inadeguate in relazione all'elevata complessità delle procedure da espletare».

I professionisti individuati risultano iscritti in una short list elaborata dal Comune di Gela, in base al titolo di studio e alle esperienze professionali maturate. I professioni verranno affiancati da personale interno e dovranno svolgere un lavoro di supporto al responsabile unico del procedimento.

