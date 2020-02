Treni in ritardo a Licata, Ravanusa e Canicattì: biglietti scontati per i pendolari

Uno sconto del 30% sui biglietti dei treni per i pendolari di Licata, Ravanusa - Campobello e Canicattì fino al 21 febbraio 2021.

È questa la decisione presa dalla Regione al termine del Tavolo Tecnico che si è riunito a Caltanissetta con i «Comitati dei Pendolari» per discutere delle penali che Trenitalia deve scontare per i ritardi conseguiti lo scorso anno. È stato deciso di applicare un indennizzo, sotto forma di scontistica, per gli utenti delle tratte più penalizzate.

«Per la nostra tratta, quella che va da Modica a Caltanissetta, passando per Licata, Ravanusa - Campobello e Canicattì - dice il portavoce Giacomo Vivacqua - è stata prevista una riduzione sui biglietti e sugli abbonamenti del 30%, a decorrere dal 21 febbraio scorso fino al 21 febbraio 2021. Un risultato importante. Un'inversione di tendenza, finalmente a beneficio degli utenti. Ora puntiamo al raddoppio delle corse giornaliere da tre a sei».

I pendolari hanno l'esigenza prioritaria di raggiungere le principali città servite direttamente o indirettamente dalla tratta ferroviaria. Quelle servite direttamente sono Gela e Caltanissetta, quelle servite indirettamente, tramite la coincidenza situata nella stazione di Caltanissetta Xirbi, sono Palermo, Enna e Catania.

