Stabilizzazione dei precari dell'Asp di Agrigento, c'è il via libera della Regione

Stabilizzazione del personale precario dell'Asp di Agrigento, arriva il via libera dall'assessorato alla Salute che ha autorizzato alla modifica della dotazione organica. Soddisfatti per il lavoro svolto dalle segreterie regionali della Funzione pubblica Cgil e della Cisl Fp.

A rendere nota quella che è una buona notizia sono Antonio Cutugno, coordinatore provinciale del comparto Sanità della Cgil e Giovanni Farruggia, dipartimento Sanità pubblica e privata della Cisl Fp di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. «Nel tavolo tecnico del 29 ottobre scorso si era condiviso un percorso di stabilizzazione con selezione per 95 unità di personale attualmente in servizio in categoria “C” attraverso la trasformazione in dotazione organica dei posti vacanti e disponibili delle categorie A, B, BS, D e DS per 80 unità, la cui massa finanziaria permetterà la stabilizzazione di altre 15 unità di categoria C con un inquadramento a tempo indeterminato per 33 ore settimanali».

© Riproduzione riservata