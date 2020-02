Licata, la giunta approva il bilancio

La Giunta municipale di Licata, sotto la presidenza del sindaco Giuseppe Galanti e con l'assistenza del Segretario Generale, Laura Tartaglia, ha approvato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2020. L'importante strumento economico finanziario adesso dovrà essere sottoposto al vaglio dei Revisori dei Conti, per poi essere trasmesso al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva.

In settimana il Consiglio comunale di Licata, con 9 voti a favore ed un solo consigliere astenuto (Jenna Ortega), ha approvato i tre punti previsti dall'ordine del giorno, due dei quali, atti propedeutici al bilancio, dichiarati immediatamente esecutivi, in modo da consentire alla Giunta di approvare al più presto il principale strumento finanziario dell'ente.

Si tratta del piano triennale delle opere pubbliche, con annesso elenco annuale e del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare dell'ente. Intanto il sindaco, Pino Galanti ha affidato, a titolo gratuito, l'incarico di esperto nelle materie contabili e finanziarie a Domenico Indelicato. Il provvedimento scaturisce dal fatto che dal primo febbraio scorso, il Comune risulta privo del funzionario incaricato della titolarità della Posizione Organizzativa per i servizi finanziari e contabili.

