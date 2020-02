Randagi a Sciacca, bando da 205 mila euro per la custodia

Il Comune di Sciacca ha impegnato 205 mila euro per garantire, nei prossimi 8 mesi, il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale.

Le adozioni, evidentemente, non subiscono quell'impennata che era auspicabile e comunque il numero complessivo dei cani che si trovano nelle strutture convenzionate con l'ente non si discosta eccessivamente da 250, come nel passato. Il 29 febbraio scadrà il contratto con le ditte convenzionate e il Comune ha preparato un nuovo bando di gara. Impegnati 205 mila euro per due lotti, uno da 150 e uno da 88 cani.

La gara sarà gestita integralmente con modalità telematica attraverso piattaforma telematica.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE