Sciacca, il Carnevale attira i turisti: sono già oltre 600 le prenotazioni

Buone notizie dalle strutture alberghiere in occasione del Carnevale di Sciacca. Quelle del centro saranno al completo certamente durante il fine settimana della festa, mentre Sciaccamare opererà con due alberghi nei giorni della festa.

L'Hotel Alicudi sarà aperto dal 14 al 26 febbraio, ma per un'attività già programmata per San Valentino e per un corso riservato al personale. Un centinaio delle 350 persone che ospiterà arriveranno a Sciacca per il Carnevale. L'Hotel Lipari, invece, invece, sarà aperto dal 21 al 23 febbraio, i giorni clou della festa, con 450 ospiti che arriveranno solo per il Carnevale, provenienti da varie città della Sicilia.

