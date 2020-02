Infrastrutture ad Agrigento, ogni mese un vertice in Prefettura

Soddisfazione è stata espressa dal cartello sociale dopo il secondo incontro realizzato in Prefettura col viceministro Giancarlo Cancelleri, il Direttore Anas Sicilia, e il Capo Gabinetto dell’Assessorato ai Trasporti della Regione, alla presenza dei sindaci dei Comuni della Provincia, una rappresentanza dei Presidenti dei Consigli Comunali dei

comuni della Provincia.

"L’incontro – dicono Don Mario Sorce, responsabile dell’ufficio di pastorale sociale della Curia ed i sindacalisti Alfonso Buscemi (Cgil), Emanuele Gallo (Cisl) e Geto Acquisto (Uil), si è concluso con la volontà del Viceministro dell’istituzione di tavoli tecnici (4 come le quattro zone del territorio: nord, est, centro e montagna) con un metodo di lavoro che vedrà impegnati a determinare sin dal prossimo incontro (il 9 marzo i concreti interventi che si faranno in ogni porzione del territorio interessandosi sia delle più importanti realtà (strade statali189, 640, 115, e 118) sia di altre ad interesse particolare di ciascuna porzione di territorio. Viene espressa, inoltre, soddisfazione per la consapevolezza del direttore Mele che nei cantieri va aumentata la forza lavoro per accelerare dove è possibile".

