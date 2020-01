Sciacca, gestione delle terme: si lavora a un nuovo bando

Nessuna manifestazione d'interesse è stata presentata alla Regione per le Terme di Sciacca. Dal Comune il sindaco, Francesca Valenti, e l'assessore comunale al Turismo, Sino Caracappa, fanno sapere che «si lavora per l'imminente pubblicazione del bando per la concessione del complesso termale di Sciacca», che lo hanno appreso «dopo aver contattato gli uffici dell'assessorato regionale Economia e Finanza» e che «si è raccolto ugualmente l'interesse di diversi imprenditori».

Gli imprenditori non avrebbero «ritenuto infatti vincolante l'adesione formale all'avviso per la successiva partecipazione al bando.

Intanto, il tecnico incaricato per l'accertamento catastale di tutti i beni che saranno oggetto del bando ha consegnato proprio in questi giorni l'esito del proprio lavoro. Quindi, adesso, nulla osta all'emissione del bando. È imminente un incontro tra l'amministrazione comunale e gli uffici dell'assessorato regionale all'Economia e Finanza per concertare tempi e contenuti».

