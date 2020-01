Caserma dei vigili del fuoco di Villaseta, pronto un appalto da 900 mila euro

Già nel marzo del 2009, durante un sopralluogo mirato, emergevano infiltrazioni di acqua nei locali del reparto amministrativo e operativo, oltre che nella stanza dello stesso comandante; delle tubature rotte che - all'epoca - avevano portato alla chiusura di alcuni servizi igienici delle camerate e il rischio crollo di un parapetto.

Emergenze e criticità, dunque, nella sede che ospita il comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento. Adesso, nelle ultime ore per la precisione, è stato approvato - in linea amministrativa - il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'immobile di via Caduti di Marzabotto a Villaseta.

Ed eliminare le criticità costerà complessivamente, all'ex Provincia regionale di Agrigento, ben 930 mila euro di cui 730 mila euro per lavori a base d'asta. «Il commissario straordinario del Libero consorzio comunale, nel settembre dello scorso anno, ha approvato il bilancio di previsione per il 2019 e il piano della performance anni 2019 - 2021. L'intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della sede del comando provinciale dei vigili del fuoco rientra e trova copertura finanziaria - hanno scritto dal Libero consorzio comunale - nella previsione di spesa per l'anno 2020 di 930.000 euro».

