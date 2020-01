Edilizia scolastica, 780 mila euro per gli istituti superiori nell'Agrigentino

Le scuole di competenza dell'ex Provincia si rifanno il look. È stato, infatti pubblicato sulla home page del sito internet del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara della procedura aperta per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Libero Consorzio.

Per questi lavori sono stati impegnati complessivamente oltre 780 mila euro con fondi dell'ente, divisi in tre diverse gare, del rispettivo importo di 295.557,03, di 199.410, 81 e di 286.500,00 euro, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La tornata di tre gare sarà gestita integralmente sulla piattaforma telematica del Libero Consorzio, e pertanto saranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il portale Appalti entro le 12 del prossimo 26 febbraio, mentre l'apertura delle stesse offerte telematiche avrà luogo nella Sala Gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio, in via Acrone, 27, alle 9 del 27 febbraio.

