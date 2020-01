Viabililità a ostacoli, sit-in previsto a fine mese ad Agrigento

Dopo il vertice in Prefettura sulla viabilità, i sindacati Cgil, Cisl e Uil stanno stilando il documento unitario con precise richieste che sarà portato all'attenzione delle autorità competenti. Organizzata per il prossimo 25 gennaio, con inizio alle 11, una manifestazione di protesta dalla rotonda sotto il tempio di Giunone fino alla rotonda della «Strada degli Scrittori».

«È difficile immaginare investimenti e sviluppo di un'area che per collegarsi alle aree metropolitane e agli aeroporti più vicini necessita, nelle migliori delle ipotesi, dalle due alle tre ore di percorso - hanno detto i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Alfonso Buscemi, Emanuele Gallo e Gero Acquisto. Ancora più complicata la situazione viaria delle strade ex consortili che conducono nei pochi insediamenti agricoli. Per tale ragione abbiamo deciso di mettere in campo quanto necessario per denunciare questo stato di isolamento infrastrutturale per portarlo alla ribalta delle cronache nazionali, coinvolgendo i cittadini tutti».

Nel documento che si sta preparando si metteranno in evidenza, inevitabilmente, i gravi ritardi sul completamento dei lavori sulla statale 189 per Palermo e sulla statale 640 per Caltanissetta e le condizioni di grave precarietà in cui versa la viabilità interna.

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

