A rischio il teatro di Eraclea Minoa, mobilitazione dei dirigenti del Parco

La copertura provvisoria del teatro di Eraclea Minoa rappresenta un pericolo per l'incolumità dei visitatori dell'area archeologica e per le stesse strutture architettoniche sottostanti. Poco prima della fine dell'anno, il dirigente del Parco archeologico Carmelo Bennardo - a seguito delle segnalazioni arrivate - ha fatto un sopralluogo mirato. La decisione finale è stata una soltanto: occorre intervenire e occorre farlo in somma urgenza.

"La copertura a ventaglio di cantiere, collocata negli anni Novanta, a protezione della cavea del teatro di Eraclea Minoa che doveva essere temporanea, dopo lunghi anni di esposizione agli agenti atmosferici e non avendo mai ricevuto alcun tipo di manutenzione, - hanno scritto dal Parco archeologico Valle dei Templi - ha iniziato ad arrugginire con conseguente dilavamento di materiale ferroso sulle superfici lapidee e con il progressivo indebolimento dei sistemi di fissaggio. A seguito delle avverse condizioni meteo della scorsa settimana, sommate al non ottimale stato di conservazione dei sistemi di fissaggio, parte dei pannelli che costituivano la copertura - prosegue la ricostruzione del Parco archeologico - sono stati divelti dal vento e scaraventati anche a parecchi metri di distanza dal teatro”.

L'ente, con procedura di somma urgenza, ha dunque deciso - impegnando la somma di 8.763 euro - di affidare la sostituzione e la messa in opera delle lastre di copertura del teatro di Eraclea Minoa alla ditta di Mistretta, nel Messinese, che attualmente ha in corso dei lavori di restauro e scavi archeologici per conto proprio del Parco Valle dei Templi.

