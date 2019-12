Acqua, stabilizzazioni e nuove assunzioni: gli obiettivi raggiunti a Sciacca

«Ci siamo riappropriati della gestione pubblica di un bene essenziale quale l'acqua; abbiamo stabilizzato gli ex lavoratori socialmente utili; abbiamo un piano di assunzioni che nel prossimo triennio ci porterà 30 nuove unità». Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, nella conferenza stampa di fine anno indica questi come i principali risultati ottenuti dalla sua amministrazione nell'anno che sta per concludersi.

Ha parlato di un «difetto di comunicazione» che non fa conoscere parte del lavoro svolto e, coinvolgendo gli assessori, riferito alcune notizie. Grazie a un finanziamento del ministero dei Beni Culturali si interverrà per la sistemazione del parco delle terme. Da Roma arriveranno 500 mila euro in aggiunta ai 110 mila già previsti per potenziare l'illuminazione del parco delle terme.

L'assessore ai Lavori pubblici, Roberto Lo Cicero, ha illustrato gli interventi che si potranno realizzare grazie a un mutuo da un milione e mezzo di euro e tra questi la sistemazione della via Aldo Moro, in contrada Isabella.

