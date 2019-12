Ribera, 91 precari del Comune assunti a tempo indeterminato

Prima la messa, in municipio, per il Natale, e poi la firma del contratto di stabilizzazione per 91 lavoratori del Comune di Ribera. Dopo un precariato che andava avanti da quasi un trentennio i lavoratori hanno firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 24 ore settimanali. Una decina di loro sono già a 36 ore. Tutti rimangono con le ore che svolgono attualmente.

Il consiglio comunale ha approvato gli ultimi atti propedeutici e in particolare il documento unico di programmazione 2019/2021, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018 e il piano industriale e finanziario per la gestione integrata dei rifiuti proposti dalla società «Riberambiente s.r.l.».

Tutto in una seduta, facendo tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori. Poi la giunta comunale ha approvato il Peg e così i 91 sono diventati dipendenti comunali a tempo indeterminato.

