Monserrato, il costone verrà messo in sicurezza: finanziamento per 4 milioni

Il costone di via Favignana a Monserrato verrà messo in sicurezza grazie a un finanziamento di 4 milioni e 200 euro. Dopo la registrazione partirà il percorso per aggiudicare i lavori e dunque aprire il cantiere.

Il verbale del Genio civile con cui si dichiarava urgenza riguardo a tale situazione risale al 2006. Nel 2010 venne realizzato un progetto di consolidamento ma non si trovò la copertura finanziaria. Grazie all'amministrazione Firetto sarà possibile accedere ai finanziamenti. "Siamo pronti ad avviare tutte le procedure necessarie per avviare il cantiere - ha commentato il sindaco Lillo Firetto - . Per noi un grande sollievo sapere che potremo archiviare presto anche questo capitolo".

