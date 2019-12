Agrigento, Villa Genuardi sede della Soprintendenza ai Beni Culturali

Villa Genuardi diventerà la sede unica della Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento. La decisione è stata presa dal presidente della Regione Nello Musumeci, in occasione del sopralluogo di ieri nella città dei Templi. Accompagnato dal dirigente generale del dipartimento Sergio Alessandro e dal soprintendente Michele Benfari, il governatore ha visitato la storica struttura, evidenziando gli interventi immediati che vanno realizzati.

Ad occuparsi del progetto complessivo di riqualificazione - che dovrebbe essere approvato entro febbraio - sarà la stessa Soprintendenza. Subito dopo verrà pubblicata la gara d’appalto per i lavori. A disposizione ci sono circa tre milioni di euro.

«Vogliamo – sottolinea il governatore - da un lato valorizzare un edificio che appartiene alla storia di Agrigento e, dall’altro, rendere unica la sede degli uffici, anche per una migliore fruizione dei servizi da parte degli utenti, che in questo modo non dovranno più fare la spola tra luoghi diversi. Al momento, infatti, il personale è diviso tra Villa Genuardi e l’Ospedale vecchio. Vogliamo, inoltre, - conclude Musumeci - procedere alla manutenzione dei Giardini annessi alla Villa, caratterizzati da alberi di alto fusto, e renderli fruibili costantemente a cittadini e turisti».

La cura del Parco, al momento, è affidata a dipendenti regionali della Forestale, che operano in collaborazione con la Questura.

