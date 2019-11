Agrigento, Firetto chiede fondi per monitorare i viadotti

«Chiediamo risorse per il monitoraggio dei viadotti che ricadono in territorio comunale di Agrigento. I Comuni non sono nelle condizioni di poter svolgere questa attività continua di vigilanza, particolarmente impegnativa dal punto di vista finanziario. Fermo restando che come amministrazione con enormi sforzi non stiamo trascurando le attuali emergenze».

Lo ha scritto, ieri, al ministero delle Infrastrutture il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. E lo ha fatto dopo che giovedì, per un paio d'ore, la bretella che da piazzale Fratelli Rosselli conduce fino al viadotto Garibaldi è stata chiusa per un sopralluogo tecnico. Una verifica fatta, e in maniera più che tempestiva, dopo che un camionista aveva segnalato d'aver sentito «vibrare» la bretella viaria.

«Giusta l'apprensione e la richiesta di maggiori garanzie di sicurezza da parte dei cittadini, dopo i recenti fatti di cronaca - ha sottolineato, ieri, il sindaco Firetto - . I problemi strutturali sono all'ordine del giorno laddove ci sono opere realizzate più di 30 anni fa e con materiali e tecniche ormai superate, che, sottoposte a continuo carico, possono non garantire parametri di sicurezza. Il ministero intervenga a tutela dei cittadini».

