Caltabellotta, lavori dal 2020 per migliorare le strade rurali

Dal 2020 migliorerà la viabilità rurale a Caltabellotta. Nei primi mesi dell'anno saranno avviati lavori per un 1,2 milioni di euro finanziati dalla Protezione Civile.

Nell'ambito degli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato la Sicilia, il Comune di Caltabellotta ha ottenuto dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile un cospicuo finanziamento per il rifacimento di alcune delle più importanti strade rurali che insistono sul territorio del Comune montano.

«L'aver ottenuto il finanziamento - dice il sindaco, Calogero Cattano - costituisce per l'amministrazione comunale il raggiungimento di un grande obiettivo politico, probabilmente, senza precedenti sia per importanza degli interventi programmati sia per la cospicuità della somma finanziata.

