La giunta approva il bilancio, il Comune di Agrigento stabilizza i precari

Stabilizzazione in vista per i 190 precari in servizio al Comune di Agrigento entro fine anno. Lo ha annunciato il sindaco di Agrigento Calogero Firetto.

"Lo strumento finanziario (che ha il compito di dare autorizzazione all'inizio di ogni anno delle spese che i singoli assessorati potranno sostenere e garantire le adeguate coperture finanziarie attraverso la programmazione delle entrate) sembra più uno bilancio consuntivo che di previsione", ha detto. "Nelle prossime ore avviando le procedure fino al consiglio comunale, potremmo sottoscrivere i contratti". L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

