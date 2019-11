Iacp di Agrigento, contratto firmato da 22 dipendenti

Una telefonata, in viva voce, dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ieri mattina, nella sala riunioni dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, per congratularsi con i 22 lavoratori che hanno firmato il contratto di stabilizzazione. Da ieri sono dipendenti a tempo indeterminato dell'Iacp con lo stesso numero di ore 32, previste dall'ultimo contratto a tempo determinato che risaliva al 2015. Un giorno di festa ieri all'Iacp per gente che lavora anche da 25 anni.

«Io ho 59 anni - dice Vito Pastorella, geometra - e ci tenevo tanto a raggiungere questo traguardo. Certo, tra alcuni anni andrò in pensione, ma potrò svolgerli con una maggiore tranquillità. Il commissario Pontillo e la direttrice Siragusa si sono impegnati molto per questo risultato».

Il commissario, partendo dai numeri, è giunto alla conclusione che «non siamo noi ad avere fatto qualcosa per questi lavoratori, ma loro che ci vengono in grande aiuto.

