Agrigento, pochi medici in pronto soccorso: 32 posti vacanti

Sono 32 in totale, tra Agrigento e provincia, i posti da coprire in pronto soccorso. A prenderne atto l'Asp che dopo le selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi libero professionali a medici da destinare ai pronto soccorso ha appurato che non è stato possibile reperire a sufficienza per coprire tutti i posti.

La carenza di medici quindi rimane. È per questo motivo, dunque, che all'Asp non è rimasta altra strada se non quella di un nuovo avviso pubblico per provare a conferire gli incarichi libero professionali di medici da destinare ai pronto soccorso.

