Comune di Agrigento, bloccate le stabilizzazioni: i precari scioperano

Cgil, Cisl e Uil hanno indetto uno sciopero, dalle 8 alle 11 del prossimo 12 novembre, del personale precario in servizio al comune di Agrigento.

"Avendo esperito negativamente il tentativo di conciliazione con l'amministrazione del Comune di Agrigento lo scorso 25 ottobre scorso - sostiene il responsabile Enti locali della Funzione pubblica, Piero Aquilino - i tre sindacati rilevano un pesante clima di inerzia rispetto alle prossime scadenze e per questo ritenuto che non esistano ancora, le condizioni per risolvere la vertenza in tempi utili, e proclamano lo sciopero del personale con contratto a tempo determinato del Comune di Agrigento per la giornata del 12 novembre dalle 8 alle 11". L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia.

