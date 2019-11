Precari a Sciacca, il Comune assume 74 ex Lsu

«Dopo 22 anni abbiamo raggiunto un obiettivo importante, quello della stabilizzazione. Per noi è un giorno fantastico». Così Rosanna Dimino, uno dei 73 ex lavoratori socialmente utili che ieri mattina, in municipio, hanno firmato il contratto. Sono dipendenti comunali e svolgeranno 18 ore settimanali con ulteriori 3 di integrazione.

Proprio l'aspetto delle ore lavorative è stato al centro nelle ultime settimane di dibattito a palazzo di città, ma l'amministrazione ha dato, intanto, una direttiva agli uffici di prevedere l'integrazione.

Assieme al sindaco, Francesca Valenti, nella sala consiliare il dirigente del terzo settore Gestione Risorse Umane, Venerando Rapisardi, e il funzionario Rosario La Rovere. E l'attenzione adesso si sposta sull'aumento delle ore di lavoro a questi dipendenti. «Abbiamo raggiunto l'obiettivo della stabilizzazione - dice Andrea De Luca - e siamo tutti contenti».

