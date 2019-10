Protesta dei commercianti di Sciacca: "Servono più parcheggi"

Subito le prime soluzioni, anche tampone, per aumentare le aree di parcheggio in centro storico e una settimana per avviare un confronto sui problemi del commercio. I commercianti avanzano le loro richieste all'amministrazione comunale e sono pronti anche ad azioni di protesta come l'occupazione dell'aula consiliare.

Si sono dati appuntamento nel primo pomeriggio di ieri un bar di piazza Scandaliato e per annunciare l'incontro, promosso da Spazio Centro e Confcommercio, hanno lanciato lo slogan «Chiudiamo un'ora per non chiudere per sempre».

«Se nel centro della città ci sono 1400 posti auto, ma circa 6500 residenti come può esserci spazio per la sosta delle auto dei clienti», dice Dante Bonsignore, di Spazio Centro. «Le soluzioni ci sono e anche in tempi brevi - aggiunge Fabio Venezia, che guida Spazio Centro - e cioè la sistemazione dell'area delle terme per adibirla a parcheggio, un intervento nel viale della Vittoria, la possibilità di una sosta breve in via Roma dove fioccano le multe».

«Vent'anni fa - dice Pippo Conti, storico commerciante di Sciacca - discutevamo degli stessi problemi di oggi che non sono mai stati risolti». I commercianti hanno avanzato, in un documento presentato ieri, una richiesta in sei punti all'amministrazione comunale.

