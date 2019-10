Agrigento, rotatoria al Quadrivio Spinasanta: assegnati lavori per 600mila euro

I lavori per la creazione della rotatoria del Quadrivio Spinasanta, con una base d'asta da 600 mila euro, sono stati aggiudicati e fra qualche tempo, nel rispetto dei tempi tecnici per i dovuti passaggi formali, partiranno. Le procedure di gara, svolte dall'Urega, sono terminate martedì.

Ammonta in totale a 970 mila euro l'investimento che interesserà sia il Quadrivio e la via Imera. «Una soluzione radicale per la viabilità della zona» - ha ribadito, ieri, il sindaco Lillo Firetto - . Al Quadrivio verrà realizzata una grande rotonda con torre faro al centro dell'incrocio, che è tra i più trafficati della città.

«Finalmente cambierà in meglio la viabilità nella zona, i cui disagi in ore di punta si riverberano anche nel centro di Agrigento e nell'area di Calcarelle - ha spiegato ieri Firetto - . Prevista inoltre la creazione di un'area di sosta tra il Quadrivio e la via Imera in un'area attualmente incolta. I lavori saranno realizzati in sei mesi. Con l'ulteriore intervento di un milione e 430 mila euro sarà completata la via Basile, che conduce alla chiesa del Sacro Cuore, ancora in costruzione - ha aggiunto il capo dell'amministrazione della città dei Templi - . Due milioni e 400 mila euro, dunque, è l'intervento complessivo al Quadrivio Spinasanta. Non un solo euro è a carico del Comune perché le risorse corrispondono alle misure compensative di Anas per i lavori di raddoppio sulla ‘Strada degli Scrittori'. Della progettazione si è occupato invece l'ufficio tecnico comunale».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

